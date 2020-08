Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le port obligatoire du masque dans certains lieux publics ouverts commence ce samedi 15 août 2020. Les marchés forains, les abords des établissements scolaires, d'enseignement supérieur, des crèches et les sites les plus fréquentés sont concernés. Nous publions ci-dessous la liste des quartiers et des autres lieux où cette protection est obligatoire. "Cette liste est susceptible d'évoluer en fonction de la situation sanitaire" a prévenu le préfet. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Pour rappel, depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos (commerces, restaurants, administrations, etc). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

