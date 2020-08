Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 14 Août à 12H15

L'Orkès du village des hauts se produit en spectacle ce dimanche 16 août 2020 à partir de 10h30, au Tapage dans les hauts de Saint-Louis.Pendant plus d'un an, une soixantaine d'habitants de trois quartiers des hauts de Saint-Louis: Tapage, Petit Serré et Canot, ont participé à des ateliers d'apprentissage musical d'un instrument en vue de la création d'un orchestre de village. A chaque quartier, un instrument a été associé; des enfants et des adultes ont ainsi appris à jouer des percussions, de l'accordéon et du violon/violoncelle (Phto rb/www.ipreunion.com)

