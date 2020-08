Chaque année, 3.000 personnes se retrouvent traditionnellement pour cette grande journée de la Marche pour la santé dans la forêt de l'Etang Salé. Au vu de la crise sanitaire, tous les acteurs de la Mutualité de La Réunion se sont mobilisés pour pouvoir proposer, malgré tout, une édition 2020 de l'événement. " Les " Marches de La Mutualité se tiendront le 30 août "dans un format inédit et connecté" annoncent les organisateurs. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Cette année, afin d’éviter un grand rassemblement, La Mutualité de La Réunion a fait le choix de ne pas organiser une marche mais DES marches. Les participants sont invités à constituer un groupe avec les personnes de leur choix, à choisir un parcours adapté à leur condition physique ne dépassant pas 2h30.

Les Marches se tiendront le dimanche 30 août entre 9h et 12h. Une retransmission de la matinée sera assurée via un live Zoom sur la page Facebook MUTA de 9h à midi. Se succéderont des interviews en live (Président, Directeur, groupes de participants, égéries via ZOOM) et des séquences vidéos pré-enregistrées (échauffement, messages de prévention…). Les vidéos et photos transmises par les participants seront régulièrement relayées sur la page Facebook MUTA.



Un concours s’adresse également aux participants qui sont invités à transmettre leurs plus belles photos et vidéos avant le lundi 31 août midi via le groupe facebook Muta&Nous, via leur compte ou page Facebook en intégrant le #jemarchepourmasante ou via le messenger de la page Facebook MUTA. Un jury composé de Bobby, Maroni et Soan sélectionnera parmi les 3 plus belles vidéos et les 3 plus belles photos.

- Des actions complémentaires et un Trail Marmay -

En complément des marches organisées par les participants, plusieurs actions se dérouleront sur la matinée : une marche urbaine organisée par les associations du quartier des Camélias, une matinée portes ouvertes de la salle Muta Forme et des marches organisées par tous les comités Muta de l’île.

Enfin, un trail pour les enfants " le Muta Marmay Trail " se tiendra à l’Etang Salé le 30 août dans l'ancien Parc aux oiseaux de 8h00 à 12h00.

La journée est organisée par les traileurs de la team VAKOA : Jean-eddy Lauret, Alexis Hoareau, Nicolas Rivière et Victoria Devouge. Les enfants pourront participer à des activités ludiques et sportives en individuel et par équipe. Les deux activités vedettes seront un parcours trail et un sprint chronométré.

Il leur sera également proposé des activités proches de celles de athlétisme mais adaptées pour être plus ludiques : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de vortex, perche et course en relais. Le Trail s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, sur inscription. Les places sont limitées (100 enfants max) . Contact et info au 0692764415



" Cette édition 2020 de la Marche de La Mutualité et l’occasion d’inscrire sur le calendrier réunionnais un nouveau rendez-vous santé qui va plus loin encore que la " Marche de La Mutualité " : une " Journée de la Marche ".

La distanciation sociale nous oblige à marcher seul ou en petit groupe, mais elle nous rappelle aussi que chacun de nous est responsable de sa santé … cette journée est aussi l’occasion de faire le premier pas " Théodore Hoarau – Président de La Mutualité de La Réunion