Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 août au vendredi 14 août 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 10 août - Le PLR pousse Karine Lebon, la droite tâtonne

* Mardi 11 août Maurice : pour sauver le lagon, "l'urgence, c'est maintenant"

* Mercredi 12 août - NRL : les transporteurs veulent "quelque chose de concret" ou appelleront à une nouvelle mobilisation

* Jeudi 13 août - Foyer de contagion à La Réunion : le risque de la multiplication

* Vendredi 14 août : Foyers de contagion : à La Réunion la crise sanitaire c'est maintenant

Après l'élection d'Huguette Bello à la mairie de Saint-Paul, de nouvelles législatives partielles auront lieu les dimanche 20 et dimanche 27 septembre 2020 afin lui désigner un successeur. Si du côté du PLR ou encore d'Europe Ecologie les Verts, les candidats ont déjà été choisis, à droite on tâtonne toujours, en quête du candidat idéal pour tenter de faire vaciller cette circonscription, sur le papier, acquise à la gauche

Depuis ce jeudi 7 août 2020, les autorités mauriciennes luttent pour éviter une catastrophe environnementale, après les fissures sur un vraquier transportant 3.800 tonnes d'huile lourde et 200 tonnes de diesel, laissant échapper des hydrocarbures. L'Etat français, a d'ores et déjà apporté son soutien à Maurice, afin de limiter l'impact écologique de la marée noire. Si au vu de la quantité de pétrole échappée, aucune espèce du récif corallien n'est en danger, il convient d'agir vite pour que la régénération de la biodiversité de ne prennent pas plusieurs années

À leur demande, les transporteurs vont être reçus, ce mercredi 12 août 2020, par le président de Région Didier Robert. Objectif de cet rencontre : "savoir ce que nous allons devenir ", escomptent les professionnels des transports. Cette interrogation vient à la suite de la mobilisation de 10 jours des transporteurs, et d'une réunion marathon entre la Région, le groupent et la préfecture, qui avait abouti à un accord et la promesse de Didier Robert d'une reprise du chantier la Nouvelle route du littoral le 15 septembre prochain. Une conférence de presse devait avoir lieu pour exposer les détails de cet accord. La Région l'a reportée sans plus d'explications. Toujours très remontés, des transporteurs ne cachent pas qu'il appelleront à une nouvelle mobilisation dans la rue s'ils n'obtiennent pas des garanties sur la reprise d'activité, à l'issue de cette réunion.

L'Agence régionale de Santé et la préfecture ont confirmé, mardi 11 août 2020, l'identification du premier foyer de contamination Covid-19 à La Réunion. En l'espace de 48 heures, neuf personnes ayant participé au même événement familial à Saint-Denis ont été testées positives au coronavirus. Ce mercredi 12 août, ce sont 32 nouveaux cas qui ont été confirmés par les autorités, dont 16 appartenant au foyer de contagion. Alors que seuls 30% des voyageurs se sont soumis à des tests sept jours après leur arrivée sur l'île, l'apparition de ce premier cluster confirme la circulation de cas autochtones et soulève plusieurs questions ce qui est à venir pour La Réunion.

Si La Réunion a été relativement épargnée par le coronavirus jusqu'à présent, cette époque semble désormais révolue. Le virage pris par la Réunion depuis la découverte du premier foyer de contagion Covid-19 mardi, s'est bel et bien confirmé ce jeudi 13 août 2020. Deux nouveaux clusters ont été identifiés à Saint-Denis, s'ajoutant au foyer initial formé lors d'un repas de mariage à Sainte-Clotilde. Avec 64 nouveaux cas de coronavirus confirmés ces trois derniers jours, dont 31 en lien avec le foyer de contagion, la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts a décidé de reporter la rentrée scolaire d'une semaine pour 14 écoles des quartiers du Bas de la Rivière, Petite-Île et Sainte-Clotilde. Le préfet Jacques Billant a lui acté, par arrêté, l'obligation du port du masque à certains lieux extérieurs : les marchés forains, les abords des établissements scolaires, d'enseignement supérieur, des crèches et les sites les plus fréquentés de chaque commune de l'île.