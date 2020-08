BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 16 août 2020



- Auto-écoles : arrêt d'activité et manque de place aux examens : la double peine

- Football : les Réunionnais d'Auxerre unis par et pour leur île

- Covid-19 : 40 nouveaux cas en 24 heures, un record

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

- Encadrer et éduquer: l'esport se veut responsable face aux rêves des ados

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche ensoleillé

Covid-19: la peur d'une première vague à La Réunion

A La Réunion, où le nombre de cas explose, et en Métropole "la situation est préoccupante. L'ensemble des indicateurs continuent leur progression et la transmission du virus SARS-COV-2 s'accentue" souligne Santé publique France (organisme dépendant du ministère de la santé). Cette augmentation "concerne toutes les tranches d'âge et plus particulièrement les jeunes adultes. La part de la transmission en dehors des clusters (foyers de contamination - ndlr) répertoriée est prédominante" dit encore Santé publique France. Samedi à La Réunion, le chiffre record de 40 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures a été enregistrés ce samedi. Il fait craindre l'apparition d'une première vague du coronavirus, l'île ayant été relativement protégée jusqu'à présent. Dans toute la France 3.310 nouveaux patients ont été répertoriés. Ce chiffre n'avait plus jamais été aussi important depuis la levée du confinement en mai et fait craindre l'arrivée d'une seconde vague du virus

Auto-écoles : arrêt d'activité et manque de place aux examens : la double peine

Le ton monte dans les auto-écoles. Tous les examens du permis de conduire ont été suspendus à la mi-mars 2020, et autant dire, que le nombre d'élèves attendant de passer leur examen a explosé en presque trois mois. Les épreuves pratiques ont repris depuis le 8 juin, mais la file d'attente de plusieurs milliers de candidats s'annonce longue à résorber. Manque d'inspecteurs, délais rallongés et place attribuées au compte-goutte, les auto-écoles saturent à tous les niveaux

Football : les Réunionnais d'Auxerre unis par et pour leur île

L'AJ Auxerre et La Réunion, c'est une histoire qui dure depuis plus de 20 ans désormais. Aujourd'hui ils sont trois dans l'effectif professionnel : Samuel Souprayen, Sonny Laiton et Kenji-Van Boto. Trois joueurs aux rôles, aux âges et aux caractères différents, unis par leur île natale. Ils s'attachent à continuer la tradition des joueurs péi en Bourgogne et espèrent faire des émules. À une semaine de la reprise du championnat de Ligue 2, les trois affichent leurs ambitions, reviennent sur leurs parcours et nous parlent de leur relation.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 août au vendredi 14 août 2020 sur Imaz Press :

* Lundi 10 août - Le PLR pousse Karine Lebon, la droite tâtonne

* Mardi 11 août Maurice : pour sauver le lagon, "l'urgence, c'est maintenant"

* Mercredi 12 août - NRL : les transporteurs veulent "quelque chose de concret" ou appelleront à une nouvelle mobilisation

* Jeudi 13 août - Foyer de contagion à La Réunion : le risque de la multiplication

* Vendredi 14 août : Foyers de contagion : à La Réunion la crise sanitaire c'est maintenant

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un dimanche ensoleillé

Le soleil sera au rendez-vous ce dimanche 16 août 2020. Il l'a promis à Matante Rosina. De son côté, Matante Rosina a vu que le vent soufflera en rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h et que la mer sera agitée par une houle supérieure à 2,50 mètres de la Pointe des Aigrettes (Saint-Gilles) à la Pointe de la Table (Saint-Philippe) en passant par Saint-Pierre. Et quel temps fait-il chez-vous ?