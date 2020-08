Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

A La Réunion, où le nombre de cas explose, et en Métropole "la situation est préoccupante. L'ensemble des indicateurs continuent leur progression et la transmission du virus SARS-COV-2 s'accentue" souligne Santé publique France (organisme dépendant du ministère de la santé). Cette augmentation "concerne toutes les tranches d'âge et plus particulièrement les jeunes adultes. La part de la transmission en dehors des clusters (foyers de contamination - ndlr) répertoriée est prédominante" dit encore Santé publique France. Samedi à La Réunion, le chiffre record de 40 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures a été enregistrés ce samedi. Il fait craindre l'apparition d'une première vague du coronavirus, l'île ayant été relativement protégée jusqu'à présent. Dans toute la France 3.310 nouveaux patients ont été répertoriés. Ce chiffre n'avait plus jamais été aussi important depuis la levée du confinement en mai et fait craindre l'arrivée d'une seconde vague du virus

