Arrivé à La Réunion ce dimanche 16 aout 2020, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, va se rendre à Maurice pour quelques heures. En compagnie du préfet Jacques Billant, il va "superviser le dispositif mis en place pour aider le gouvernement mauricien à lutter contre la pollution maritime suite au naufrage du M.V. Wakashio" indique la préfecture. Echoué sur un récif du sud-est de Maurice depuis le 25 juillet, le Wakashio s'est briséen deux ce samedi après-midi. Il a déjà déversé plus de de 1.000 tonnes d'hydrocarbure dans le lagon, provoquant une immense marée noire. Sébastien Lecornu sera de retour à La Réunion dans la soirée. Il entamera lundi matin une visite officielle de quatre jours dans l'île

Ce dimanche matin avant le départ de Sebastien Lecornu et de Jacques Billant pour Maurice, une réunion de la cellule de crise se tiendra en préfecture"en présence du bureau de l’action de l’état en mer de la zone maritime sud de l’océan indien, de la direction de la mer de l’Océan Indien, du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, des forces armées de la zone sud de l’océan Indien, de l’action de l’État en mer, de la cellule diplomatique et de l’état-major de zone de défense" énumère la préfecture.

A Maurice, le Sebastien Lecornu s’entretiendra avec Pravind Jugnauth, Premier ministre mauricien, et fera le point sur le dispositif antipollution mis en place et l’état d’avancement des opérations de pompage avec les équipes françaises mobilisées depuis La Réunion

Pour rappel, le MW Wakashio s'est brisé en deux morceaux ce samedi après-midi 15 août 2020 vers 15h40. Depuis ce vendredi du fioul avait recommencé à s'échapper du vraquier qui s'est échoué le 25 juillet au sud-est Maurice. Après s'être fracassé sur un récif à la Pointe d'Esny, ce baeau appartenant à un armateur japonais a déversé 1.180 tonnes de fioul dans cet espace maritime qui est un joyau écologique classé internationalement.

Selon la presse mauricienne, l'équipage fêtait un anniversaire lorsque le naufrage s'est produit.

Lire aussi : le Wakashio s'est brisé en deux

www.ipreunion.com