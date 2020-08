BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 17 août 2020



- Chronique d'une épidémie (clairement) annoncée

- Rentrée scolaire : jour J pour 639 des 653 écoles de La Réunion

- Visite du ministre des outre-mer du 17 au 20 août : les grands chantiers qui attendent Sébastien Lecornu

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il ce lundi ?

Chronique d'une épidémie (clairement) annoncée

Levée du motif impérieux pour se rendre à La Réunion, suppression de l'obligation de quatorzaine et des tests à J+7, images de foules rassemblées autour de bars et restaurants de l'Ouest... Alors que la circulation du Covid-19 reprend son inflation inquiétante à La Réunion, cette situation semble n'être que la conséquence logique d'un relâchement de fait voulu et organisé par les autorités puisque aucun outil coercitifs nécessaire pour endiguer toute reprise épidémique n'a été mis en palce. Chronique d'une épidémie annoncée.

Rentrée scolaire : jour J pour 639 des 653 écoles de La Réunion

Ce lundi 17 août 2020 marque le retour à l'école les élèves de La Réunion. Tous sont attendus dans leurs établissements scolaires, à l'exception des élèves des 14 écoles élémentaires et maternelles de Saint-Denis qui resteront closes, suite à l'identification de foyers de contagion Covid-19 dans la ville. Eux seront feront leur retour sur les bancs de l'école lundi prochain 24 août, signe du caractère particulier de cette rentrée, au vu du contexte sanitaire.

Visite du ministre des outre-mer du 17 au 20 août : les grands chantiers qui attendent Sébastien Lecornu

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, arrive à La Réunion ce lundi 17 août 2020, après un détour par l'île Maurice pour y constater les conséquences de la marée noire, suite au naufrage du Wakashio, et coordonner l'aide de la France à l'Ile Soeur. Sébastien Lecornu est un fin connaisseur de l'Outre-mer, particulièrement de La Réunion puisqu'il a déjà visité l'île à plusieurs reprises. Son dernière déplacement remonte à 2018, alors secrétaire d'Etat chargé de l'Energie. Les Réunionnais attendent des annonces concrètes du ministre sur plusieurs grands dossiers, la crise sanitaire, le chantier de la NRL et bien sûr le plan de relance annoncé par le président de La République et qui devrait être décliné spécifiquement pour chaque territoire d'outre-mer

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il ce lundi ?

Matante Rosina s'est accordée une petite grasse matinée ce lundi 17 août 2020. Du coupe, elle n'a pas encore pris son café et elle ne sait pas quelle temps il fera. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez-vous ?