Aujourd'hui nous allons chercher une barquette du côté de la rue des Manguiers, au restaurant du même nom. Les gens du coin vous le diront, c'est un des meilleurs de Saint-Denis. Nous allons voir. Au menu du jour : Poulet aux champignons, rougail morue, vindaye de thon et cari de pied de porc, tout à 6 euros (Photo : Matante Mimose)

La salle est fermée. L’accueil se fait au comptoir, à l’entrée. Nous repartons avec un vindaye, savoureux plat typiquement mauricien, que nous dégustons sous les arbres du Jardin de l’Etat, à deux pas de là. La couleur met l’eau à la bouche, et l’odeur aussi. Les morceaux de thon ne sont pas secs, et bien imprégnés du parfum de citron et de graine de moutarde caractéristique du plat.

Les oignons et les morceaux de gros piments bien forts sont encore croquants, ainsi qu’un autre légume qui ressemble fortement à de la calebasse. Le riz est bien cuit et très bon. Les lentilles sont correctes. Le piment zoignon va bien avec ce plat. Nous vous recommandons également le cari la patte-cochon, fondant et délicieux, qui a un côté un peu fumé, un peu flambé, arrangé de quatre-épices.

Après "Chez Yann" la semaine dernière, "les Manguiers" obtiennent quatre barquettes méritées !

Accueil : poli et souriant

Hygiène apparente : correcte

Quantité : correcte

Service : correct

Qualité gustative du plat dégusté : très bonne

Possibilité de manger sur place : oui (en temps normal)

Parking dédié : non

On a aimé : la qualité des plats

On aurait aimé : pouvoir se garer plus facilement

Date de la visite : août 2020

Les Manguiers - La rue des Manguiers est parallèle au Boulevard Sud. On y accède en quittant le boulevard juste avant les tranchées couvertes, par la rue Mazagran. Prenez la première à gauche en descendant. Le restaurant est sur le trottoir de droite, au bout de la rue. Tél : 0262 41 64 03



Note globale : 4 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !



Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.



Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com