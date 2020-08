Crise sanitaire : la tentation du reconfinement ?

Reconfinera ? Reconfinera pas ? C’est la grande question que les Réunionnais se posent certainement ces derniers jours face à la recrudescence des cas de coronavirus. Plusieurs clusters ont même été identifiés à Saint-Denis, provoquant un rappel à l’ordre des autorités locales concernant l’importance du respect des gestes barrières, l’obligation du port du masque dans plusieurs zones de l’espace public ouvert et même le report de la rentrée scolaire dans 14 écoles dionysiennes.

Un reconfinement cantonné à Saint-Denis semble peu probable. Compte tenu de l’insularité et de l’exigüité, les effets seraient extrêmement limités. Un reconfinement de l’ensemble du territoire pourrait quant à lui replonger notre île dans un chaos économique et social difficilement surmontable cette fois. Mais nul doute que Sébastien Lecornu va scruter avec beaucoup d’attention l’évolution des cas sur cette dernière semaine et les prochains jours pour prendre les mesures les plus adaptées, telles qu’une généralisation du port du masque sur l’ensemble du territoire, le retour à la quatorzaine obligatoire pour les voyageurs ou encore le retour à l’interdiction de certains rassemblements.

NRL : l’Etat à la rescousse

Alors que le chantier de la Nouvelle Route du Littoral devrait, selon les affirmations du président de Région, Didier Robert, reprendre le 15 septembre, la conférence de presse promise afin de détailler les conditions de reprise de l’activité ainsi que le financement (montants et modalités) des surcoûts demandés par le groupement demeurent un mystère pour l’instant.

Il est fort probable que le président du Conseil régional attend avec beaucoup d’impatience une annonce du ministre des Outre-mer pour pouvoir s’avancer. En effet, Sébastien Lecornu et Bruno Lemaire, le ministre de l’Economie qui avait affirmé qu'"il n’y a rien de plus stupide que les routes qui ne mènent nulle part" sont d’accords sur un point : il faut absolument finir cette route. Le ministre de l’Economie avait même laissé entendre que le plan de relance national pourrait être mis à contribution pour aider à l’achèvement des travaux.

Reste à voir dans quelle proportion cette enveloppe sera mobilisée et si elle permettra de combler les surcoûts actuels et à venir. Le Ministre des Outre-mer est donc fortement attendu sur cette question.

Post-Covid-19 : un plan de relance spécifique à chaque DOM

Sébastien Lecornu devrait également faire le point sur le plan de relance économique annoncé par le président de la République. Un plan de relance qui trouvera une déclinaison particulière pour chaque département d’Outre-mer, avait promis le ministre des Outre-mer lors de sa prise de fonction.

Sur ce point, le monde économique attend énormément des annonces du ministre. Relance de la commande, aide aux TPE/PME, soutien à l’économie touristique et au monde de la nuit, lutte contre le chômage sont autant de sujets au menu du membre du gouvernement qui a prévu de rencontrer les acteurs locaux tels que les collectivités, les chambres consulaires, et les organisations syndicales.

