La circulation de la dengue continue de ralentir : 20 cas de dengue ont été confirmés du 3 au 9 août. Au cours des dernières semaines, 13 communes ont été concernées par des cas toujours situés principalement dans l'ouest et le sud de l'île. Dans ce contexte d'inter-épidémie, la préfecture et l'ARS rappellent à la population l'importance de poursuivre les gestes de prévention : éliminer les gîtes larvaires en vidant tout ce qui peut contenir de l'eau, consulter un médecin en cas de symptôme, se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques.

