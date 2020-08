Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 1 heures

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 18 août 2020



- Tests obligatoires et téléconsultations : incontournables pour empêcher la propagation du virus

- Après l'éducation et la crise sanitaire, Sébastien Lecornu s'attaque à l'économie et au logement

- Féminicides: malgré la prise de conscience, les victimes ont augmenté en 2019

- Don de sang : appel aux donneurs du groupe O+

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent, une peu de pluie et un peu de soleil

