Ce lundi 17 août 2020 a débuté la première visite officielle de Sébastien Lecornu à La Réunion, en sa qualité de ministre des Outre-mer. Après un rapide passage protocolaire au monument aux morts de Saint-Denis, où il a déposé une gerbe de fleurs, le ministre s'est rendu au collège Jean le Toullec au Port.

Sébastien Lecornu, accueilli par Olivier Hoarau, maire du Port, ainsi que par Cyrille Melchior président du Département, et la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau, a assisté à la rentrée d'une classe de sixième. Il a échangé quelques mots avec les élèves, avant de quitter le collège pour rejoindre le lycée Jean Hinglo, situé aussi au Port.



Toujours accompagné de la rectrice et du maire du Port, le ministre a été accueilli sur place par le président de Région, Didier Robert. En effet, contrairement aux collèges qui sont gérés par le Département, les lycées sont la compétence du conseil régional.

- Le test obligatoire à J+7, une possibilité -

A l'issu d'une rencontre pour discuter du projet de "Cité éducative" du Port, Sébastien Lecornu a accordé son premier point presse. Il a annoncé, suite à une question d'Imaz Press, une possible obligation de dépistage à J+7, que "très clairement, nous ne nous interdisons aucune décision concernant la crise sanitaire".



Le ministre a par ailleurs martelé l'importance du respect des gestes barrières et du port du masque. Il a aussi salué la présence de la totalité des élèves dans les deux établissements visités en ce jour de rentrée, précisant que tous jouaient le jeu concernant le port du masque. "On peut prendre toutes les mesures de la terre, soit nos concitoyens ont envie de participer à la bataille contre le virus, soit ils n’y participent pas" a-t-il asséné, critiquant le comportement de certains citoyens ne respectant pas les mesures sanitaires.

- Création d'une réunion de crise hebdomadaire -

A l'issue de sa rencontre avec les maires réunionnais, Sébastien Lecornu a annoncé la création d'une réunion hebdomadaire de crise afin de suivre l'évolution du virus dans l'île. Ces réunions seront organisées avec l'ARS, et permettront de créer une cartographie des foyers de contagion à La Réunion. Avec l'apparition de foyers de contagion pour la première fois depuis l'apparition du virus, le ministre a rappelé que l'augmentation du nombre de cas autochtones devait alerter la population.



Le sujet des problèmes économiques engendrés par la crise a aussi été abordé, le ministre annonçant notamment le versement d'une enveloppe de 60 à 100 millions d'euros aux collectivités afin de pouvoir entreprendre de nouveaux chantiers en 2020. Une aide de 15 millions d'euros sera par ailleurs versée au Conseil départemental dans les semaines à venir. "Ces aides ne font pas partie du plan de relance économique, qui sera abordé ce mardi" a précisé Cyrille Melchior à la fin de la rencontre.

- Post-Covid-19 : un plan de relance spécifique à chaque DOM -

Sébastien Lecornu faira le point sur le plan de relance économique annoncé par le président de la République ce mardi. Un plan de relance qui trouvera une déclinaison particulière pour chaque département d’Outre-mer, avait promis le ministre des Outre-mer lors de sa prise de fonction.

Sur ce point, le monde économique attend énormément des annonces du ministre. Relance de la commande, aide aux TPE/PME, soutien à l’économie touristique et au monde de la nuit, lutte contre le chômage sont autant de sujets au menu du membre du gouvernement qui a prévu de rencontrer les acteurs locaux tels que les collectivités, les chambres consulaires, et les organisations syndicales.



