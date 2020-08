Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 38 minutes

FO Estival et l'intersyndicale (CGTR et CFDT), sous l'égide de FO transport 974, informent ce mardi 18 août 2020 que suite à de nombreux échanges avec les partenaires de la Cirest et des acteurs de la SEM Estival, dont la Cirest, ont décidé de suspendre le préavis de grève.

