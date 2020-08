BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 19 août 2020



- Sébastien Lecornu esquisse son plan de relance réunionnais

- Foot/C1: Paris décroche la première finale de son histoire

- Huguette Bello n'ira pas en mer avec le ministre des Outre-Mer et de la secrétaire d'État à la biodiversité

- Sébastien Lecornu entame sa troisième journée de visite, accompagné de Bérangère Abba

- Sondage koz azot - Port du masque obligatoire en entreprise : est-ce une bonne mesure ?

- Le Port : Olivier Hoarau dresse un premier bilan de la Cité éducative

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un bon soleil et un peu de vent

Sébastien Lecornu esquisse son plan de relance réunionnais

Au deuxième jour de sa visite à La Réunion, le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu était très attendu par le monde socio-économique ce mardi 18 août 2020 concernant le plan de relance promis par le président de la République, Emmanuel Macron. Le membre du gouvernement a confirmé que ce plan sera décliné spécifiquement pour chaque département ultramarin, mais a renvoyé les annonces concrètes pour la semaine prochaine. Il a néanmoins esquissé les grands axes du plan de relance réunionnais : prolongation du fonds de solidarité pour certains secteurs, prorogation du prêt garanti, soutien à la compétitivité, investissement dans l'emploi et la formation, aide aux collectivités territoriales, sauvetage de la Nouvelle Route du Littoral ou encore soutien à la filière touristique

Foot/C1: Paris décroche la première finale de son histoire

Déjà dans les mémoires, l'épopée européenne du PSG n'a pas fini d'écrire sa légende: le club parisien s'est qualifié pour la première finale de Ligue des champions de son histoire, après sa victoire contre Leipzig (3-0) mardi à Lisbonne, avec la légitime ambition d'aller au bout.

Huguette Bello n'ira pas en mer avec le ministre des Outre-Mer et de la secrétaire d'État à la biodiversité

Dans un communiqué de presse, la maire de Saint-Paul Huguette Bello annonce ne pas se rendre à la sortie en mer prévue ce mercredi 19 août dans le cadre de la visite ministérielle de Sébastien Lecornu. "Les nombreux enjeux essentiels de protection, de gestion, de politiques publiques, de projets, de culture, autour de la biodiversité, méritaient une séance de travail associant les différents partenaires. Le format imposé, réduit à une simple sortie en mer, ne s'y prêtant pas, Huguette Bello, maire de Saint-Paul n'y prendra pas part" souligne la commune de Saint-Paul.

Sébastien Lecornu entame sa troisième journée de visite, accompagné de Bérangère Abba

Troisième jour de visite pour Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, ce mercredi 19 août 2020. Il sera rejoint dans sa visite par Bérangère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité. Ce mardi, le ministre a annoncé une enveloppe de 2 milliards d'euros à destination de La Réunion dans le cadre du plan de relance économique. 1,7 milliards parviendront de l'Etat, et 300 millions euros de l'Union européenne. Il a aussi été annoncé qu'une partie du plan de relance serait consacré à la Nouvelle route du littoral, sans précision du montant pour l'heure. Pour cette nouvelle journée de visite, le ministre abordera la question de l'écologie et de la protection de la biodiversité.

Sondage koz azot - Port du masque obligatoire en entreprise : est-ce une bonne mesure ?

Au lendemain de l'alerte lancée par les professionnels de santé de La Réunion, réclamant l'obligation du port du masque en entreprise pour endiguer la propagation du coronavirus, la décision est tombée au niveau national : le masque sera obligatoire "dans tous les espaces de travail clos et partagés" à partir du 1er septembre 2020. Seuls les bureaux individuels seront exemptés de le mesure, annoncée ce mardi 18 août par la ministre du Travail Elisabeth Borne. Cette annonce intervient alors que La Réunion est entrée, depuis la 11 août, dans une nouvelle phase de lutte contre le coronavirus après l'identification d'un premier foyer de contagion. La circulation de la Covid-19 est désormais autochtone et demande le plus grand respect des geste barrière par la population. On vous pose la question ce mercredi : l'obligation du port du masque sur les lieux de travail est-elle une bonne mesure ?

Le Port : Olivier Hoarau dresse un premier bilan de la Cité éducative

Bientôt un an que la ville du Port développe des actions pour réduire les inégalités et garantir un parcours ambitieux pour les jeunes Portois dans le cadre de la Cité éducative. À l'occasion de la visite de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer au Port, le maire Olivier Hoarau a dressé un premier bilan du dispositif déployé dans une ville où 11.500 enfants sont scolarisés.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un bon soleil et un peu de vent

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa marmite. Elle a vu que le soleil serait au rendez-vous quasiment sur toute l'île ce mercredi 19 août 2020. Elle a aussi vu qu'il y aura un peu de vent. C'est vrai chez-vous ?