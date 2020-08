Suite à l'annulation de la majorité des compétitions nationales permettant de se sélectionner en Equipe de France, la Fédération française de montagne escalade (FFME) organise des sélectifs nationaux jeunes du 23 au 26 août à Voiron afin de constituer les équipes de France par discipline, qui participeront aux 3 dernières compétitions internationales de la saison 2020. Trois jeunes réunionnais du Pôle espoir vont participer aux sélections. Oriane Bertone et Manon Lebon, elles, sont déjà qualifiées.

Les sélections sont pour les compétitions suivantes :

• Etape de coupe d’Europe jeunes (difficulté) à Augsburg (All) du 16 au 18 septembre

• Championnat d’Europe jeunes (bloc, difficulté et vitesse) à Perm (Russie) du 22 au 28 octobre

• Etape de coupe d’Europe jeunes (bloc) à Soure (Portugal) du 6 au 8 novembre

Le sélectif de vitesse se déroulera le dimanche 23 août, celui de bloc le lundi 24 août et la difficulté le mercredi 26 août.



Trois jeunes athlètes du Pôle Espoir Outre-Mer, accompagnés par Philippe Gaboriaud, ont décollé ce lundi 17 août en direction de Voiron pour préparer ces sélectifs : Sam Poullain du club 7alouest tentera sa sélection en difficulté et en bloc, Marius Payet Gaboriaud du club Austral Roc concourra en vitesse et en bloc, et Rudy Dauvillier du club 7alouest matchera en difficulté.



Orianne Bertone du club 7alouest, de par son titre de championne du Monde de bloc et de difficulté 2019 est d’office sélectionnée, ainsi que Manon Lebon du club Austral Roc grâce à ses podium aux championnats d’Europe et du Monde de vitesse en 2019.



Sur place ils retrouveront Kintana Iltis du club Austral Roc, ancienne membre du Pôle Espoir Outre-Mer et aujourd’hui membre du Pôle France, qui cherchera sa sélection en équipe de France de bloc et de difficulté. Iliann Cherif du club Austral Roc concourra pour sa part en bloc.