BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 20 août 2020



- Covid-19 : neuf jours après le premier foyer, l'inquiétude grandit

- Olivier Rivière et Marie-Paule Balaya devant les juges

- Reprise du chantier de la NRL : on ne sait toujours pas grand-chose

- L'agriculture et le tourisme au programme de Sébastien Lecornu

- Le Port : Les demandes d'autorisation d'urbanisme passent au numérique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bleu et quelques nuages

Covid-19 : neuf jours après le premier foyer, l'inquiétude grandit

Après les hausses record de 40 et 39 nouveaux cas atteintes le week-end dernier, la préfecture et l'Agence de santé de La Réunion ont annoncé une nouvelle pointe de 42 nouvelles personnes contaminées par le coronavirus, ce mercredi 19 août 2020. Tous les indicateurs épidémiques sont à la hausse depuis l'identification d'un premier foyer de contagion à La Réunion le 11 août dernier. Surtout, la proportion de cas autochtones, personnes ayant contracté le virus à La Réunion, explose. Alors que 61 cas sont encore en cours d'investigation, les cas importés ne représentent plus que 56% des cas totaux recensés sur l'île. Si la tendance venait à se vérifier, ce pourcentage pourrait encore baisser, au point que les cas autochtones deviennent majoritaire. Un tournant qui, au-delà de la valeur malheureusement symbolique, viendrait renforcer l'inquiétude de mise dans cette nouvelle phase de lutte contre l'épidémie.

- Olivier Rivière et Marie-Paule Balaya devant les juges

Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe et vice-président de Région, et Marie-Paule Balaya, adjointe au maire de Saint-Pierre et vice-présidente du Département seront face aux magistrats du tribunal correctionnel de Saint-Pierre ce jeudi 20 août 2020. Il est reproché au premier d'avoir perçu un montant d'indemnités supérieur au plafond autorisé. La seconde est soupçonnée de ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus. Les deux élus ont fait l'objet d'un signalement au parquet par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique( HATVP)

Reprise du chantier de la NRL : on ne sait toujours pas grand-chose

Beaucoup d'annonce, mais rien de concret : près de 20 jours après la réunion qui a regroupé la Région et le groupement GTOI-SBTPC-Vinci, on ignore toujours les tenants et aboutissants du protocole d'accord qui doit être signé. Ce mardi 18 août, le président de Région assurait que ce dernier serait signé au plus tard ce jeudi. Mais concernant ce que contient cet accord, tout le monde l'ignore encore.

L'agriculture et le tourisme au programme de Sébastien Lecornu

Quatrième et dernier jour de visite à La Réunion pour Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, ce jeudi 20 août 2020. Rejoint hier par Bérangère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, ils seront tous les deux de part et d'autre de l'île pour conclure leur séjour officiel. Le ministre sera dans l'Est, à Saint-Benoît puis à Sainte-Rose, pour rencontrer tour à tour les acteurs du monde agricole et du secteur du tourisme. Des rencontres attendues par les professionnels des deux filières, en proie à des difficultés économiques liées à la crise sanitaire. La secrétaire d'Etat, elle, visitera d'abord le chantier du Bras de la Plaine, à l'Entre-Deux, puis au Parc National de La Réunion et au col de Bellevue. Suivez notre direct.

Le Port : Les demandes d'autorisation d'urbanisme passent au numérique

"Le Port est la première collectivité d'Outre-mer à se doter d'une plateforme dématérialisée pour effectuer les différentes demandes d'autorisations d'urbanisme. Baptisée Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU)" informe la mairie du Port dans un communiqué.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un ciel bleu et quelques nuages

Il y aura encore du soleil ce jeudi 20 août 2020, croit savoir Matante Rosina. Notre gramoune a aussi dans le fond de son jardin qu'il y aura quelques petits nuages dans le ciel de l'est. Comment se passent les choses chez-vous ?