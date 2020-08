Sur sa page de support, Gmail indique avoir été alerté d'un problème aux alentours de 9h30. Depuis, les équipes travaillent pour restaurer le réseau sur son site. A 13h40, le site indiquait que les comptes de nombreux utilisateurs avaient de nouveau accès à leur compte. "Nous nous attendons à une résolution totale du problème dans un futur proche" indique par ailleurs Gmail. Les raisons de ce bug n'ont pas été communiquées.

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs du monde entier se sont plaint de ce bug, de La Réunion à l'Inde en passant par l'Australie ou la métropole.

#Gmail is down

Never thought even Google's Server can be down pic.twitter.com/AVL4XhokYo