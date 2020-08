Crise sanitaire oblige, de nombreux événements sportifs ou culturels se voient annulés les uns après les autres. Concerts, bals, cours de danse, match... Aucune activité regroupant du monde n'est épargnée. Tour d'horizon des différents événements d'or et déjà annulés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Pas de Balmaské, le Kabardock annule le concert du vendredi 21 août 2020



La salle de spectacle du Port l’a annoncé officiellement, le " balmaské " de ce vendredi n’aura pas lieu. La situation sanitaire actuelle impose à l’organisation un nouveau temps de réflexion pour la suite à donner à ses activités, les amenant à prendre cette décision.



Ce " balmaské " Rock Metal, qui devait accueillir les artistes WarField, LomoR, Sauvage Sound System et DJ Slip, faisait suite aux évènements Maloya avec Votia , Electro avec J-Zeus, Psychorigid, Jako Maron, Agnesca , Panga et Dancehall avec La Gommance (DJ Sebb, Black T, Abdoul, PLL, Junior), qui ont eu lieu respectivement les 17 juillet , 31 juillet et 14 août dernier, et devait conclure une série de quatres concerts organisée à la Kour Kabardock dans le but d’avoir une phase de transition avant la réouverture prévue en septembre. Un coup dur de plus infligé à la culture locale par l'épidémie de Covid19.



Les personnes qui s’étaient déjà procuré des billets sont invitées à contacter Monticket par mail à l’adresse info@monticket.re afin de connaître toutes les modalités de remboursement.



• Pas de défilé du Cavadee à Saint-Denis



La maire l'avait annoncée, les événements culturels et sportifs sont annulés pour au moins un mois. Cela signifie que le traditionnel défilé du Cavadee, prévu pour le 27 août, est annulé. Fête importante de la communauté tamoule, les fidèles se rassemblent normalement dès l'aube pour se purifier et procéder à la pose des aiguilles sur les corps en hommage au dieu Mourouga.



Les temps de prière au temple de la rue Maréchal Leclerc sont maintenus, contrairement au traditionnel repas qui clôture les célébrations.



• Pas de tango au Vavang'art



Le restaurant Vavang'art, situé à l'Entre-Deux, se voit forcé d'annuler sa soirée tango prévu en fin de mois. Le café culturel propose toujours ses ateliers de crochet ou de couture, mais il faudra repasser pour pouvoir danser en duo.

• Ni sport ni culture ce week-end à La Possession

La commune de La Possession a annoncé l'annulation de l'ensemble des manifestations sportives ayant lieu sur son territoire ce week-end. Sont concernées les rencontres sportives, et également l'activité de plein air prévue ce vendredi à la Place Festival. Par ailleurs, à partir de ce lundi 24 août, la ville ferme pour 15 jours, l'ensemble de ses infrastructures sportives, culturelles et de proximité : les gymnases, les stades de football, les plateaux polyvalents, la piscine municipale, les boulodromes, les aire de jeux et de street Work Out, la médiathèque Héva, le centre socio-culturel Nelson Mandela, ainsi que les maisons de quartie

