Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le Marion Dufresne quittera La Réunion ce vendredi 21 août 2020 pour faire route vers les archipels Crozet et Kerguelen puis les îles Saint-Paul et Amsterdam, territoires administrés par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Cette seconde rotation de l'année 2020 permettra d'assurer le ravitaillement des districts ainsi que la relève d'une large partie des personnels, déployés pour certains depuis près d'un an. À son bord se trouveront Mariane Benoît, Paul-Alexandre Neveu et Christophe Bellon, les trois nouveaux chefs de district de Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, qui prendront leurs fonctions lors de cette rotation. Le retour du navire à La Réunion est prévu pour la fin du mois de septembre. Nous publions les présentations des nouveaux chefs de district ci-dessous. (Photos TAAF)

