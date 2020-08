Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Beaucoup d'annonce, mais rien de concret : près de 20 jours après la réunion qui a regroupé la Région et le groupement GTOI-SBTPC-Vinci, on ignore toujours les tenants et aboutissants du protocole d'accord qui doit être signé. Ce mardi 18 août, le président de Région assurait que ce dernier serait signé au plus tard ce jeudi. Mais concernant ce que contient cet accord, tout le monde l'ignore encore. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

