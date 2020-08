Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Quatrième et dernier jour de visite à La Réunion pour Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, ce jeudi 20 août 2020. Rejoint hier par Bérangère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, ils seront tous les deux de part et d'autre de l'île pour conclure leur séjour officiel. Le ministre sera dans l'Est, à Saint-Benoît puis à Sainte-Rose, pour rencontrer tour à tour les acteurs du monde agricole et du secteur du tourisme. Des rencontres attendues par les professionnels des deux filières, en proie à des difficultés économiques liées à la crise sanitaire. La secrétaire d'Etat, elle, visitera d'abord le chantier du Bras de la Plaine, à l'Entre-Deux, puis au Parc National de La Réunion et au col de Bellevue. Suivez notre direct. (Photo rb/www.ipreunion.com)

