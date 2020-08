BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 21 août 2020



Covid-19 : une situation de plus en plus dangereuse à La Réunion

La préfecture et l'Agence de santé de La Réunion ont annoncé, ce jeudi 11 août 2020, que 51 nouvelles personnes étaient contaminées par le coronavirus. Le deuxième jour consécutif que le record de cas journaliers est battu, après les 42 contaminations de la veille. Tous les indicateurs sanitaires continuent d'être la hausse, en particulier la proportion de cas autochtones, qui est désormais supérieure à celle des cas importés. Trois nouveaux foyers de contagion ont par ailleurs été identifiés, portant à six le nombre de foyers actifs sur l'île. Dans ce contexte, les élus locaux, Vanessa Miranville et Olivier Hoarau en tête, se mobilisent et prennent tour à tour des décisions pour enrayer la propagation du virus. Les maires de La Possession et du Port qualifient tous deux la situation de plus dangereuse depuis le début de la crise sanitaire.

OM : Dimitri Payet serait positif au coronavirus selon RMC Sport

Selon RMC Sport, le Réunionnais Dimitri Payet serait le cinquième joueur de l'OM a être testé positif au coronavirus. "Après Jordan Amavi dans un premier temps, puis le trio Valentin Rongier, Maxime Lopez, Steve Mandanda dimanche dernier, c'est au tour de Dimitri Payet d'avoir été testé positif à la Covid-19 ce jeudi" écrit RMC sports. Le match de la première journée de Ligue 1 contre Saint-Etienne a déjà été reporté au 17 septembre

Dépistage du Covid-19 : une nécessité qui demande beaucoup de patience

Alors que le nombre de cas Covid-19 explose depuis l'apparition du premier foyer de contagion le 11 août 2020, les autorités appellent la population à être prudente - et à se faire dépister. Pour autant, alors que l'Agence régionale de santé (ARS) avait annoncé des campagnes de dépistage gratuit un peu partout dans l'île en juillet dernier, seuls - campagnes ont été organisées depuis. De nouvelles opérations sont prévues dans les jours à venir, mais uniquement sur la commune de Saint-Denis

Les maires du TCO vont rendre obligatoire le port du masque

"Les maires de la Possession, du Port, de Saint-Paul, de Trois Bassins et de Saint-leu vont prendre des arrêtés pour rendre obligatoire le port du masque sur le territoire de leur commune à partir du lundi 24 août au 6 septembre 2020" indique le Territoire de la côte ouest (TCO) ce jeudi 20 août 2020. Cette décision a été annoncée à l'issue de la conférence des maires des communes du TCO. "Prenant en compte l'évolution de l'épidémie de la Covid 19 dans notre île, les élus ont décidé d'un certain nombre de dispositions préventives afin de protéger la population et freiner la propagation du virus sur leur territoire" ajoute l'intercommunalité

Opération de démoustication à La Possession

L'ARS-Océan Indien continue de procéder à des opérations de démoustication dans les zones encore touchées par l'épidémie de dengue. Deux opérations nocturnes sont prévues prochainement sur le secteur de Moulin Joli à La Possession. Si vous habitez le quartier, voici toutes les informations pratiques à connaître.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil pour le début de journée

Matante Rosina est certaine qu'il y aura du soleil ce vendredi matin 21 août 2020. Notre gramoune dit aussi qu'il y aura quelques nuages dans l'après-midi et que la mer sera un peu agitée. Dites-nous comment est le temps chez-vous ?