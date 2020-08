Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Dans le cadre des législatives partielles qui auront lieu les dimanches 20 et 27 septembre 2020, La Fédération du Parti Socialiste de La Réunion réaffirme sa volonté de construire l'union des forces de progrès et soutient la candidature du duo PLR Karine Lebon et Fayzal Ahmed Valy sur la 2ème circonscription" annonce le parti dans un communiqué de presse publié ce vendredi 21 août 2020. "La ligne résolument sociale et écologique portée par ce duo est indispensable pour lutter contre les décisions libérales et accélératrices d'inégalités et d'injustices sociales du Gouvernement, surtout dans le contexte de gestion de la crise sanitaire COVID-19 qui menace notre territoire" termine-t-il.

