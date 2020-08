Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi 21 août 2020, à laquelle Imaz Press n'a pas été conviée, le président de Région Didier Robert a annoncé la signature du protocole d'accord entre la Région et le groupement GTOI-SBTPC-Vinci. Didier Robert a confirmé que les travaux reprendraient bien le 15 septembre, de "façon accélérée sur le tronçon MT5-2" détaillent plusieurs médias. Les détails du protocole n'ont toujours pas été partagés. Le président de Région a en tout cas assuré que le raccordement entre la Grande Chaloupe et la Possession serait livré fin 2021, et l'intégralité de la route en 2023.

