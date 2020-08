BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 22 août 2020



Covid-19 : le cap des 1000 cas dépassé, une vague prévisible devenue incontrôlable

La Réunion a dépassé ce vendredi 21 août 2020 le cap des 1000 cas de Covid-19 enregistrés officiellement sur notre territoire depuis le début de la l'épidémie, le 11 mars dernier. L'explosion des cas confirme que l'épidémie, pourtant prévisible, devient incontrôlable. LLa Réunion s'apprête à affronter sa première vague. Le préfet de La Réunion, Jacques Billant a donc décidé de durcir le ton en imposant de nouvelles mesures, alors que les mairies multiplient les initiatives dans une sorte de cacophonie générale

Tout savoir sur le masque en entreprise

A compter du 1er septembre prochain, l'obligation du port du masque sera généralisé dans les entreprises, cela, enfin de freiner la propagation de l'épidémie de la Covid-19. Dans quelle condition faudra-t-il porter le masque ? Faut-il avoir peur de porter le masque durant plusieurs heures ? Quel risque et alternative pour le salarié qui ne souhaite pas porter le masque ? Voici quelques éléments de réponses (Photo rb/www.ipreunion.com)

Covid-19 : nouvelle journée record du nombre de cas

Ce vendredi 21 août 2020, le nombre de cas de Covid-19 a de nouveau explosé, avec 79 cas confirmés en 24 heures. Un record, pour le troisième jour consécutif, faisant passer la barre des 1.000 cas depuis le début de l'épidémie. En réponse à cette forte augmentation, les autorités sanitaires ont décidé de durcir un peu plus les règles, interdisant notamment les rassemblements de plus de dix personnes et étendant l'obligation du port du masque dans certains quartiers de Saint-Denis. Dix foyers de contagion sont actifs pour l'heure

Au Groenland, la calotte glaciaire fond irrémédiablement

Au Groenland, la fonte de la calotte glaciaire est irrémédiable, selon des scientifiques avançant qu'elle continuerait à rétrécir "même si le réchauffement climatique s'arrêtait aujourd'hui" car les chutes de neige ne compensent plus les pertes de glace. "Les glaciers du Groenland ont en quelque sorte franchi un point de non-retour, où les chutes de neige qui reconstituent la calotte glaciaire chaque année ne peuvent plus contrebalancer la glace qui s'écoule des glaciers vers l'océan", a expliqué dans un communiqué l'Université d'Ohio State, où travaillent les auteurs de l'étude publiée par la revue Communications Earth and Environment, le 13 août.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Une belle journée ensoleillée

Matante Rosina est toute joyeuse. Elle a vu dans le fond de sa tasse de café qu'il fera beau ce samedi 22 août 2020. Elle a aussi vu qu'il fera un peu frais et que la mer sera agitée à forte sur le sud. Quel temps fait-i chez-vous ?