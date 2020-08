Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 août au vendredi 21 août 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 17 août - Chronique d'une épidémie (clairement) annoncée

* Mardi 18 août - Tests obligatoires et téléconsultations : incontournables pour empêcher la propagation du virus

* Mercredi 19 août 2020 - Sébastien Lecornu esquisse son plan de relance réunionnais

* Jeudi 20 août - Covid-19 : neuf jours après le premier foyer, l'inquiétude grandit

* Vendredi 21 août 2020 - Covid-19 : une situation de plus en plus dangereuse à La Réunion

Levée du motif impérieux pour se rendre à La Réunion, suppression de l'obligation de quatorzaine et des tests à J+7, images de foules rassemblées autour de bars et restaurants de l'Ouest... Alors que la circulation du Covid-19 reprend son inflation inquiétante à La Réunion, cette situation semble n'être que la conséquence logique d'un relâchement de fait voulu et organisé par les autorités puisque aucun outil coercitifs nécessaire pour endiguer toute reprise épidémique n'a été mis en palce. Chronique d'une épidémie annoncée.

Depuis l'identification du premier foyer de contagion à La Réunion la semaine dernière, le nombre de cas de coronavirus est en forte hausse à La Réunion et l'inquiétude monte chez les professionnels de santé. Dans un communiqué publié ce lundi 17 août, ils émettent plusieurs propositions, dont l'obligation des tests à J+7 pour les voyageurs et la téléconsultation pour les médecins, nécessitant "une mise en place rapide et forte pour éviter le pire". Ils ont demandé à rencontrer Sébastien Lecornu, en visite à La Réunion jusqu'à jeudi, pour lui faire part de leur préconisations.

Au deuxième jour de sa visite à La Réunion, le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu était très attendu par le monde socio-économique ce mardi 18 août 2020 concernant le plan de relance promis par le président de la République, Emmanuel Macron. Le membre du gouvernement a confirmé que ce plan sera décliné spécifiquement pour chaque département ultramarin, mais a renvoyé les annonces concrètes pour la semaine prochaine. Il a néanmoins esquissé les grands axes du plan de relance réunionnais : prolongation du fonds de solidarité pour certains secteurs, prorogation du prêt garanti, soutien à la compétitivité, investissement dans l'emploi et la formation, aide aux collectivités territoriales, sauvetage de la Nouvelle Route du Littoral ou encore soutien à la filière touristique

Après les hausses record de 40 et 39 nouveaux cas atteintes le week-end dernier, la préfecture et l'Agence de santé de La Réunion ont annoncé une nouvelle pointe de 42 nouvelles personnes contaminées par le coronavirus, ce mercredi 19 août 2020. Tous les indicateurs épidémiques sont à la hausse depuis l'identification d'un premier foyer de contagion à La Réunion le 11 août dernier. Surtout, la proportion de cas autochtones, personnes ayant contracté le virus à La Réunion, explose. Alors que 61 cas sont encore en cours d'investigation, les cas importés ne représentent plus que 56% des cas totaux recensés sur l'île. Si la tendance venait à se vérifier, ce pourcentage pourrait encore baisser, au point que les cas autochtones deviennent majoritaire. Un tournant qui, au-delà de la valeur malheureusement symbolique, viendrait renforcer l'inquiétude de mise dans cette nouvelle phase de lutte contre l'épidémie.

La préfecture et l'Agence de santé de La Réunion ont annoncé, ce jeudi 11 août 2020, que 51 nouvelles personnes étaient contaminées par le coronavirus. Le deuxième jour consécutif que le record de cas journaliers est battu, après les 42 contaminations de la veille. Tous les indicateurs sanitaires continuent d'être la hausse, en particulier la proportion de cas autochtones, qui est désormais supérieure à celle des cas importés. Trois nouveaux foyers de contagion ont par ailleurs été identifiés, portant à six le nombre de foyers actifs sur l'île. Dans ce contexte, les élus locaux, Vanessa Miranville et Olivier Hoarau en tête, se mobilisent et prennent tour à tour des décisions pour enrayer la propagation du virus. Les maires de La Possession et du Port qualifient tous deux la situation de plus dangereuse depuis le début de la crise sanitaire.

