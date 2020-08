BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 23 août 2020



- Covid-19 : à peine lancé, le sport réunionnais de nouveau à l'arrêt jusqu'au 13 septembre

- Covid-19 : légère baisse dans le nombre de cas recensés, la situation toujours préoccupante

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Epidémie, dépistages, Sébastien Lecornu, inquiétude, danger

- A Dubaï, une "révolution agricole" au milieu du désert

- La pa Météo France i di, sé zot i di : des nuages à l'Est, un grand soleil partout ailleurs

Covid-19 : à peine lancé, le sport réunionnais de nouveau à l'arrêt jusqu'au 13 septembre

Ce vendredi 21 août 2020, le préfet de La Réunion Jacques Billant a pris de nouvelles mesure restrictives face à la recrudescence de cas de coronavirus dans l'île. L'épidémie étant désormais autochtone, la pratique des sport de contact et des sports collectifs est interdite depuis le samedi 22 août et jusqu'au dimanche 13 septembre prochain. Un coup d'arrêt pour les disciplines qui ont repris après plusieurs mois d'interruption. Un retard à l'allumage pour celles dont la reprise était prévue dans les semaines à venir.

Covid-19 : légère baisse dans le nombre de cas recensés, la situation toujours préoccupante

Avec 42 nouveaux malades enregistrés, ce samedi 22 août 2020 a vu une relative accalmie dans le nombre de cas de Covid-19 recensés, après trois journées record consécutives. La situation sanitaire de La Réunion reste toutefois préoccupante, preuve en sont les deux nouveaux patients admis en réanimation. Cinq personnels du CHU nord ont par ailleurs contracté le virus. Une patiente admise en unité Covid a, elle, succombé d'une autre pathologie dont elle souffrait également. Les autorités sanitaires ont décidé de durcir un peu plus les règles pour lutter contre le virus, interdisant notamment les rassemblements de plus de dix personnes et étendant l'obligation du port du masque dans certains quartiers à forte fréquentation. Neuf foyers de contagion sont actifs pour l'heure dans l'île. Nous sommes en direct toute la journée, suivez-nous.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Epidémie, dépistages, Sébastien Lecornu, inquiétude, danger

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 août au vendredi 21 août 2020 sur Imaz Press.

A Dubaï, une "révolution agricole" au milieu du désert

Al-Badia, ferme ultramoderne érigée au milieu du désert, témoigne de la volonté de Dubaï de mener sa propre "révolution agricole" pour se défaire, un tant soit peu, de sa trop forte dépendance alimentaire.

La pa Météo France i di, sé zot i di : des nuages à l'Est, un grand soleil partout ailleurs

Matante Rosina ne loge pas tout le monde à la même enseigne ce dimanche 23 août 2020. Les températures oscilleront entre 18 et 21°C pour toute la Réunion, mais le temps sera un peu plus couvert pour l'Est de l'île. Pour les autres, un grand soleil vous attend. Quel temps fait-il chez-vous ?