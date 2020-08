Voilà la liste des travaux et chantiers en cours et à venir sur les routes. (photo rb / www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

• RN1A - Trois Bassins - Travaux de suppression de créneau de dépassement

Sur la RN1A Pointe Trois Bassins, travaux de suppression de créneau de dépassement jusqu'au mercredi 18 novembre. Voies de dépassement neutralisées dans les deux sens de façon permanente et vitesse limitée à 50km/h.

• RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre 2020.Soyez attentifs à la nouvelle signalisation mise en place dans ce secteur.

• RN2 - St Philippe / St Joseph - Travaux de marquage

Sur la RN2 de St Philippe coulée 2002 à St Joseph en agglomération, suite travaux de marquage les nuits du lundi 24 au jeudi 27 août inclus. Circulation alternée selon l'avancement du chantier de 20h à 5h.

• RN2 - St Philippe - Travaux de construction de murets

Sur la RN2 à St Philippe entre Ravine Ango et Ravine Arzule, suite des travaux de construction de murets jusqu'au vendredi 28 août. Circulation alternée de 8h à 15h30 et vitesse limitée à 50 km/h.

• RN2 - St Pierre - Travaux d’entretien des plantations

Sur la RN2 à St Pierre au niveau de la déviation de Grands Bois, travaux d'entretien des plantations jusqu'au mercredi 26 août. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 8h à 15h30.

• RN5 - Route de Cilaos/Ilet Cafres - Travaux de pose de dalot

Sur la RN5 Route de Cilaos à St Louis secteur Ilet Cafres, travaux de pose de dalot jusqu'au vendredi 30 novembre. Circulation alternée de 7h à 17h.

• RD10 - St Paul/Route du Théâtre - Travaux de raccordement électrique

Sur la RD10 à St Paul Route du Théâtre à l'Eperon, travaux de raccordement électrique jusqu'au vendredi 28 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

• RD13 - St Leu/Route de Bras Mouton - Travaux de réalisation d'un mur de soutènement

Sur la RD13 Route de Bras Mouton à St Leu PR4+50, travaux de réalisation d'un mur de soutènement jusqu'au vendredi 4 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

• RD3 - Le Tampon/Route Hubert Delisle - Travaux de construction de parapets

Sur la RD3 Le Tampon/Route Hubert Delisle entre chemin des oiseaux blancs et le PR 210, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 2 octobre. Circulation alternée de 8h à 16h.

• RD5 - St Paul/Route Grande Fontaine - Travaux d'enfouissement de réseau électrique

Sur la RD5 à St Paul/Route Grande Fontaine lieu-dit Crève Coeur, travaux d'enfouissement de réseau électrique jusqu'au vendredi 30 octobre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir

• RN1 - St Leu - Travaux de préparation pour le remplacement d'un ITPC

Sur la RN1 à St Leu Ravine Fontaine, travaux de préparation pour le remplacement d'une interruption en terre-plein central les nuits des lundi 24 et mardi 25 août. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

• RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de fauchage et taille de haie en TPC

Sur la RN1 entre L'Etang Salé et St Pierre, travaux de fauchage et taille de haie en terre-plein central les nuits des lundi 24 et mardi 25 août. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

• RN2 - St André/Ste Marie - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN2 entre Petit Bazar à St André et Duparc à Ste Marie, travaux d'hydrocurage les nuits du lundi 24 au jeudi 27 août inclus. Voie neutralisée selon les besoins de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

• RN2 - Ste Marie/St Benoit - Travaux de balayage

Sur la RN2 entre la Ravine des Chèvres à Ste Marie et Bourbier à St Benoit, travaux de balayage les nuits du lundi 24 au jeudi 27 août inclus. Voie neutralisée selon les besoins du chantier mobile dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

• RN2 - St André - Travaux de signalisation horizontale

Sur la RN2 à St André entre l'échangeur Salazie et Rivière du Mât, travaux de signalisation horizontale les nuits des lundi 24 et mardi 25 août. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

• RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux d'entretien d'espaces verts

Sur la RN2 entre Le Chaudron à St Denis et Le Verger à Ste Marie, travaux d'entretien d'espaces verts du lundi 24 au vendredi 28 août. BAU neutralisée de 8h à 15h dans un sens puis dans l'autre.

• RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux sur réseau d'assainissement

Sur la RN3 entre Mon Caprice au Tampon et Condé à St Pierre, travaux sur réseau d'assainissement les nuits du lundi 24 au jeudi 27 août inclus. Voie de droite neutralisée dans le sens descendant de 20h à 5h.

Evènements (hors chantiers)

• RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 23 août de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.



Les usagers peuvent écouter le répondeur Inforoute sur le 0262 97 27 27