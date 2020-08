Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Matante Rosina ne loge pas tout le monde à la même enseigne ce dimanche 23 août 2020. Les températures oscilleront entre 18 et 21°C pour toute la Réunion, mais le temps sera un peu plus couvert pour l'Est de l'île. Pour les autres, un grand soleil vous attend. Quel temps fait-il chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

