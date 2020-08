Les effectifs de police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 13 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 21 au 23 août 2020 permettant de relever 90 infractions, dont 12 délits. Les gendarmes, eux, ont relevé 167 infractions et retiré 37 permis de conduire. Nous publions ici les communiqués de la police et de la gendarmerie. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Du côté des gendarmes -

Sur le secteur de Est de l’île, les motocyclistes de Saint-Benoit, renforcés par les réservistes du DSIR/EDSR, ainsi que des militaires de Bras Panon et de la Police Municipale de la même localité ont réalisé, en commun, au cours du week end, de nombreux postes de contrôles routiers, ayant pour objet, la recherche des infractions graves génératrices d’accidents. Le bilan est éloquent avec 62 infractions constatées.

Sur le secteur Ouest, la BMO de Saint-Paul a intercepté 19 automobilistes pour avoir commis, 6 conduites addictives, 5 excès de vitesses, 2 dépassements dangereux, 4 conduites avec téléphone et 2 franchissement de stop.

Dans le Sud de l’Île, la BMO de la Rivière saint Louis était également de sortie, sur les axes et à procédé à de nombreux contrôles routiers, ayant justifié l’interception, le contrôle et la verbalisation de 42 usagers, en infraction. A cet effet, 14 conduites addictives ont été constatées, suivies de 5 vitesses, 4 refus de priorité, 2 franchissements de ligne axiale continue, 5 téléphones, 7 ceintures, 2 défauts d’assurance donc 1 en récidive ayant motivé la mise en fourrière immédiate du véhicule, 2 défauts de permis de conduire et 2 conducteurs de deux roues sans casque.

Faits particuliers :

Le 21 août 2020, il est procédé au contrôle d'un automobiliste qui s'avère conduire sans être titulaire du permis de conduire et non couvert pas un contrat d’assurance en cours de validité. De plus, le contrôle technique du véhicule est dépassé. Les investigations menées permettent de mettre en évidence que ce dernier est en état de récidive légale. Son véhicule a été immédiatement placé en fourrière.

Le 22 août 2020, le conducteur d'une motocyclette refuse le contrôle malgré l'injonction des militaires. Rapidement identifié, il s'avère que le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire, que sa motocyclette n'est pas assurée et qu'il n'a pas établi la carte grise à son nom. Le contrevenant, entendu sur les faits, reconnait les infractions et attend désormais la décision des magistrats. Mentionnons qu’au cours de la même journée 3 autres refus obtempérer ont été constatés et que l’identification des contrevenants est en cours. Ceux-ci encourent, au vu de l’article L.233-1 du Code de la route, 1 an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

- Du côté de la police -

Liste des délits :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0,48 et 1,20 mg / l d'air expiré) : 5

- défaut d'assurance : 4

- défaut de permis de conduire : 3

- refus d'obtempérer : 0

69 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des polices locales ont également procédé à la constatation de 78 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 4

- défaut de port de casque : 7

- défaut d'équipement : 4

- défaut de contrôle technique : 12

- autres : 44