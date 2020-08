BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 24 août 2020 :



Coronavirus : 134 contaminations en 48 heures, l'épidémie s'accélère

Ce dimanche 23 août 2020 a vu le nombre de nouveaux contaminés au coronavirus atteindre un record à La Réunion. Les 92 nouveaux cas enregistrés sont le plus grand nombre atteint sur une journée dans l'île. Ils s'ajoutent aux 42 contaminations, soit un total de 134 cas en 48h et la confirmation que la propagation du virus s'accélère. Face à cela, la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts a décidé de prolonger le report de la rentrée pour 24 écoles écoles de la commune de deux semaines supplémentaires. Ces élèves scolarisés dans des établissements dans ou à proximité des foyers de contagion, ne rentreront pas en classe avant le lundi 7 septembre. À l'échelle nationale, 4.897 nouveaux diagnostics positifs ont été enregistrés ce dimanche, contre 3.602 samedi. Sept départements sont désormais classés en niveau de vulnérabilité élevée. La Réunion est elle classée en niveau de vulnérabilité modérée. Nous sommes en live toute la journée. Suivez-nous.

Covid-19 : le virus du complot

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, on assiste à une autre épidémie, celle du complot. Le virus du complot existe en réalité depuis des siècles, et a toujours su surfer sur les événements clés de l'histoire de l'humanité. Cette pandémie historique n'échappe pas à la règle et apporte également son lot de théories complotistes. Tour d'horizon (sans jugement sur la véracité de ces théories) de ces théories

Foot/C1: le Bayern Munich brise les rêves de sacre européen du PSG

L'expérience de l'aristocrate a fini par avoir le dessus sur le jeune cinquantenaire ambitieux: le Paris SG, battu par Munich (1-0) lors de sa première finale de Ligue des champions dimanche à Lisbonne, n'a pas réussi à offrir au foot français sa deuxième couronne européenne.

Coronavirus : 31 établissements scolaires partiellement ou totalement fermés

Pour tenir compte de la situation sanitaire et en application du du principe de précaution, le rectorat a décidé de fermer partiellement ou totalement un certain nombre d'établissements scolaires. Ces décisions ont été prises en concertation avec la avec la préfecture, l'Agence régionale de santé et les mairies concernées, précise le rectorat. 31 établissements sont concernés

Saint-Leu : les inscriptions au 23ème Concours Jardins et Maisons Fleuris sont ouvertes

Pour la vingt troisième année consécutive, la Municipalité organise le Concours "Jardins et Maisons Fleuris". Cet évènement très prisé des Saint-Leusiens jardiniers dans l'âme, paysagistes pour certains aura lieu durant le mois de septembre. L'objectif est de valoriser les habitants qui mettent un soin particulier à l'entretien de leurs parterres, jardins, et maisonnées. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce lundi 24 août 2020 jusqu'au vendredi 11 septembre prochain.

La pa Météo France i di, sé zot i di : un début de semaine sous le soleil

Matante Rosina souhaite que tout le monde entame la semaine du bon pied en ce lundi matin 24 août 2020. Dans son marc de café, elle voit du soleil pour toute La Réunion d'Est en Ouest, du Nord au Sud. Pas de jaloux, il y en aura pour tout le monde. Quel temps fait-il chez vous ?