Pour repérer la Terrasse de Bellepierre quand on roule sur le Boulevard Sud en direction de Sainte-Clotilde, il faut lever le pied de l'accélérateur et ralentir suffisamment pour prendre la contre-allée dont l'entrée est au niveau de la rue Tourette. Ici, c'est cuisine créole et métro. Deux types de barquettes sont proposées, une petite à 4,50 euros et une grande à 6 euros. Au menu le jour du passage de Matante Mimose : rougail salé, poulet rôti, lapin chouchou gros piment et boeuf champignons (Photo Matante Mimose)

Matante Mimose et repartie avec une barquette de rougail salé, accompagné de riz jaune. Un rougail pas si salé que ça, en fin de compte, surtout si vous avez l’habitude de manger salé (c’est pas bien, c’est pas bien !). La viande est tendre, et sa saveur typique de cochon frais, arrangée par la sauce tomate est délicieuse. Le riz jaune respire le curcuma péi, et sa saveur prononcée, avec quelques grains de voème par ci par là, excite l’appétit. Pour relever tout ça : quelques tranches de gros piment confits parfumés. La barquette est vite nettoyée.

L’accueil et le service valent aussi le déplacement : ils respirent la gaité et le "kassage lé kui".

Une escale gourmande que vous ne regretterez pas.

Accueil : jovial

Hygiène apparente : correcte

Quantité : correcte

Service : efficace et sympa

Qualité gustative du plat dégusté : très bonne

Possibilité de manger sur place : oui

Parking dédié : non, mais possible à proximité.

On a aimé : l’originalité des plats et le choix possible pour le menu métro (sur place).

On aurait aimé : pas grand-chose de plus !

Date de la visite : août 2020

Le restaurant La Terrasse de Bellepierre se trouve le long de la contre-allée du Boulevard Sud, côté montagne, à deux cents mètres du pont Vinh-San. Tel : 0692 69 73 37

Note globale : 3 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com