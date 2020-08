BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi matin 25 août 2020 :



Coronavirus : La Réunion se prépare activement pour freiner la première vague

Pour la première fois depuis le début de la pandémie mondiale, La Réunion se trouve dans la tourmente. Alors qu'un premier décès lié directement au Covid-19 est à déplorer (hors évacuation sanitaire), le nombre de cas confirmés quotidiennement continue d'augmenter. D'ailleurs, près de la moitié des 1.244 cas enregistrés depuis le début de l'épidémie le 11 mars ont été recensés au cours des 14 derniers jours

Une candidate à Miss Guadeloupe disqualifiée pour avoir posé "dénudée" dans une campagne contre le cancer du sein

Une candidate à Miss Guadeloupe 2020 a eu la mauvaise surprise d'être disqualifiée la veille de l'élection. Des photos d'elle posant un sein dénudé ont refait surface sur internet, poussant le comité Miss France à évincer la candidate. Sur ces clichés, on voit la jeune femme maquillée de rose et le sein décoré de multiples fleurs et strass. Anaëlle Guimbi, qui a annoncé la nouvelle sur ses pages officielles, photos à l'appui, dit comprendre la décision du comité mais précise cependant que ces photos ont été prises dans le cadre d'une campagne contre le cancer du sein. Un contexte regrettable pour Morgane Lebon et le comité Miss Réunion, qui rappelle que la cause était belle, mais que le règlement doit être respecté

Covid-19 : 534 cas enregistrés en l'espace de deux semaines

La situation continue d'empirer à La Réunion ce mardi 25 août 2020 : avec 35 nouveaux cas enregistrés, l'île comptabilise désormais 1.244 cas depuis le début de l'épidémie. Une quarantaine d'école sont fermées partiellement ou totalement, et accompagnent les élèves grâce à la continuité pédagogique, tandis que les règles sont resserrées partout dans l'île pour tenter d'endiguer la crise sanitaire. Imaz Press sera de nouveau en live ce mardi, suivez-nous

Covid-19 : des parents réticents à envoyer leurs enfants à l'école

Avant même la rentrée scolaire, de nombreux parents d'élèves partageaient leur inquiétude face au retour à l'école de leurs enfants dans ce contexte de crise sanitaire. Avec la multiplication des cas de Covid-19 dans diverses écoles de l'île, cette inquiétude ne fait que croître. Au point que certains parents refuseraient même d'envoyer leurs enfants à l'école

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beaucoup de soleil et un peu de nuages ce mardi

Ce mardi 25 août 2020, Matante Rosina prévoit un beau soleil sur une majeure partie de l'île. Quelques nuages pourraient s'inviter dans le nord en fin d'après-midi, apportant avec eux quelques gouttes de pluie, mais rien de bien méchant. Les températures restent relativement chaude pour l'hiver, notamment sur le littoral