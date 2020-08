Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Ce lundi 24 août, la Chambre des métiers et de l'artisanat a organisé une sixième matinée de recrutement de 8h00 à 12h00 au CFA de Saint-Gilles Les Hauts. La Chambre consulaire dispose actuellement de plus de 100 offres d'apprentissage dans tous les secteurs de métiers (du CAP au BTS). Cette matinée a permis de réaliser des entretiens et des mises en relation sur place. Nous publions ici le communiqué de la Chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion. (Photos : CMAR)

