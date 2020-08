La polémique agite les réseaux sociaux depuis ce lundi soir : à Sainte-Marie-la-mer (métropole), deux gendarmes ont demandé à un groupe de femmes, bronzant seins nus, de se rhabiller. Une aberration pour les internautes, qui dénoncent par ailleurs une hypersexualisation du corps féminin. Ironie de l'histoire : en cette période estivale, le marronnier habituel est le port du burkini...Nues ou couvertes, il semblerait donc que les femmes ne soient jamais tranquilles sur les plages. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tout le monde se souvient des polémiques stériles qui avaient agité les plateaux télé, réseaux sociaux, et certaines communes du sud de la France : le burkini, cet habit de plage qui permet aux femmes musulmanes de se baigner tout en ne dévoilant pas leur corps. A Cannes et Villeneuve-Loubet, des arrêtés interdisant ce dernier avaient même été pris.



Une femme porte un burkini à la plage : les gendarmes lui demandent de se déshabiller.



Une femme est #seinsnus à la plage : les gendarmes lui demandent de se rhabiller.



Vous voyez toujours pas il est où le problème ? https://t.co/rYt1zMhBOv — Joseph Sansak (@josephsansak) August 25, 2020

Cette année, c'est apparemment trop en dévoiler qui devient problématique. Trop couvertes ou pas assez, il semblerait que le contrôle du corps des femmes soit une obsession qui revient chaque année. Et si certaines communes interdisent bel et bien le "topless", ce n'est pas le cas de Sainte-Marie-la-mer. Les forces de l'ordre n'avaient donc aucun droit de leur demander de se rhabiller.



Plus désespérant encore, les gendarmes auraient été alertés par des parents dont les enfants auraient été choqués à la vision de seins…Une belle façon de criminaliser et hypersexualiser le corps des femmes, constamment soumis aux injonctions des mœurs des uns et des autres.

Imagine t'es avec tes gamins. L'un d'eux te dit naïvement: "la dame on voit ses seins" et ton premier reflexe de parent est de dire: "ah bah on va appeler la police alors" dans la tête du gamin ça fait "les seins c'est mal"

Le rapport aux femmes après... #seinsnus — Heyval88 (@heyval88) August 25, 2020

Pourquoi les hommes peuvent être torse nu sur la plage et pas les femmes ?

Pour rappel les seins ont une seul fonction : nourrire nos enfants.

Donc si vous êtes mal à l'aise en voyant une paire de seins c'est vous qui avez un problème pas les femmes. #seinsnus — Alyna🐾 (@971Alyna) August 25, 2020

Idée folle : et si nous laissions les femmes choisir ce qu'elles portent, comme bon leur semble ?

