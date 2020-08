Le Cirad, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et eRcane, centre de recherche et de développement de l'industrie sucrière réunionnaise, annoncent aujourd'hui la signature d'un nouvel accord-cadre en présence de Michel Eddi, Président Directeur Général du Cirad et de Philippe Labro, Président d'eRcane. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Ce nouvel accord-cadre, couvrant la période 2021-2027, permettra de poursuivre le partenariat fruc- tueux au travers de leur collaboration scientifique et de renforcer leur impact et leur légitimité vis-à-vis du développement agricole et des connaissances.

Michel Eddi, Président Directeur Général du CIRAD, a déclaré " Nous nous félicitons de la signature de ce nouvel accord de partenariat. La canne à sucre réunionnaise est une filière d’enjeux importants, un formidable sujet de recherche-acon et d’innovaon à l’échelle du territoire et nos deux instuons ont à cœur de contribuer à son développement dans une approche durable pour la Réunion et pour son rayonnement à l’internaonal. Nos équipes peuvent être fières du travail accompli ces dernières années. "

Philippe Labro, Président d’eRcane, a ajouté : " Les relaons entre le Cirad et eRcane sont historiques. Elles illustrent la parfaite complémentarité entre secteur public et privé dans le domaine de la recherche. Les travaux menés en commun ont permis de faire des avancées significaves à l’ensemble de la filière et je me réjouis de pouvoir poursuivre cee collaboraon. "