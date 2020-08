Deux inaugurations à Petite Ile : la future Maison départementale et la résidence Bois de Joli Coeur. À travers la construction d'une Maison départementale dans la commune, l'institution vise à établir un guichet unique dans l'optique d'offrir un meilleur service aux familles petite-îloises dans le domaine médico-social. À l'angle de la rue Joseph Suacot et du chemin Laguerre, la collectivité prévoit aussi la réalisation d'une vaste résidence à proximité du coeur de la ville. Elle abritera en son sein, une résidence sénior, des appartements pour les familles éligibles aux logements sociaux, des logements en primo accession, une crèche privée et des locaux d'activités. Nous publions ici le communiqué de la commune de Petite Île. (Photos : Petite Ile)

- Une Maison Départementale verra le jour à Petite Ile -

Dans cette Maison Départementale, les habitants de Petite-île pourront y trouver les services d'accueil, l'action sociale à l'enfance, les services de la PMI et les services polyvalent de l'insertion. Le projet, qui sortira de terre en juillet 2021, constitue le 9e plot d'un programme d'envergure. Il suit les codes architecturaux de composition de l'opération intergénérationnelle mitoyenne (résidences Bois de Joli Cceur-Vavangue-Veloutier).

Réalisée par plots indépendants reliés ponctuellernent par des coursives, cette Maison Départementale a été conçue dans le respect de la nature et du paysage urbain environnant, constitué essentiellement d'un tissu résidentiel à échelle hurnaine et au charrne créole préservé. Le projet se développe sur trois niveaux, dont un semi enterré qui abrite une aire de stationnement de 18 places avec ascenseur.

- Résidence Bois de Joli Coeur-Vavangue-Veloutier -

En accord avec la Démarche d'Aménagement Urbain et de Plantation Indigènes (DAUPI), de nombreux espaces verts seront créés. Cette organisation permettra de concilier à la fois le nombre conséquent de logements et l'esprit village porté par le projet. Il prévoit la réalisation de 50 logements dans la résidence seniors, "Kafaïeuls", 29 logements sociaux en location pour les familles, et 9 logements libres en primo accession, une crèche privée pouvant accueillir une vingtaine d'enfants et presque 500 rn2 de locaux d'activités et de services. La livraison est prévue pour la fin du premier semestre 2022.

L'exigence qualitative est au coeur de la réalisation de ce projet sa composition en plots disposés légèrement de biais les uns par rapport aux autres a pour but de permettre à chaque résident de profiter d'une vue impériale en oblique sur l'océan depuis leur varangue. Chaque entité de l'opération est bien dissociée du reste, les espaces de loisirs jonchent le projet et favorisent le lien social. Le plus important est la présence d'un vaste jardin partagé, qui réunit les nombreux espaces favorisant l'échange, notamment intergénérationnel à travers des activités variées.

