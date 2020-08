20 cas de dengue ont été confirmés du 10 au 16 août 2020. La circulation de la dengue continue de ralentir. Toutefois, 13 communes sont toujours concernées au cours des dernières semaines, principalement dans l'ouest et le sud de l'île, précise la préfecture. Depuis le début de l'année, 15.857 ont été contaminées, 19 sont décédées (Photo rb/www.ipreunion.com)

Situation épidémiologique au 25 août 2020

Depuis le début de l’année

- 15.857 cas autochtones confirmés

- 625 hospitalisations

- 1.745 passages aux urgences

- 19 décès (dont 9 directement liés à la dengue)

13 communes sont concernées par des cas de dengue ces deux dernières semaines. Les principaux foyers de dengue se situent principalement dans l’ouest (Possession, Le Port, et Saint-Paul) et dans le sud (Saint-Pierre et Saint-Joseph).

Les communes suivantes n'ont pas rapporté de cas ces 4 dernières semaines : Salazie, Saint-Philippe, Entre-deux, Sainte-Rose, Plaine des Palmistes et Bras-Panon.

Les principaux cas enregistrés

Région Ouest (62% des cas)

- Saint-Paul (Plateau Cailloux, le Guillaume)

- Saint-Leu (Quatre Robinet, l’Etang)

- La Possession (Rivière des Galets, Moulin Joli, Lotissement Lapinsonnière)

- Le Port (20 Décembre, Mondon, Oasis, Cœur Saignant)



Région Sud (22%)

- Saint-Pierre (Casabona, la Vallée)

- Le Tampon (le Douzième)

- Saint Joseph (le Goyave, Bras Panon)

- Saint-Louis (la Palissade, les Canots)

Région Nord (11%)

- Sainte-Marie (La Découverte, les Cafés)

- Sainte Suzanne (Quartier Français)

Région Est (5 %)

- Saint-André (Petit Bazar)

Recommandations pour lutter contre la dengue

- Eliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile

- Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, fatigue...

- Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques



Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue.