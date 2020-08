Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Une candidate à Miss Guadeloupe 2020 a eu la mauvaise surprise d'être disqualifiée la veille de l'élection. Des photos d'elle posant un sein dénudé ont refait surface sur internet, poussant le comité Miss France à évincer la candidate. Sur ces clichés, on voit la jeune femme maquillée de rose et le sein décoré de multiples fleurs et strass. Anaëlle Guimbi, qui a annoncé la nouvelle sur ses pages officielles, photos à l'appui, dit comprendre la décision du comité mais précise cependant que ces photos ont été prises dans le cadre d'une campagne contre le cancer du sein. Un contexte regrettable pour Morgane Lebon et le comité Miss Réunion, qui rappelle que la cause était belle, mais que le règlement doit être respecté. (Photo : Instagram Anaëlle Guimbi)

