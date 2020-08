BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 26 août 2020 :



- Covid-19 : non, ce n'est pas (uniquement) parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas positifs

- Association des maires : duel d'édiles pour la présidence

- Covid-19 : treize foyers de contagion sont actifs dans l'île

- Sondage - De quoi avez-vous le plus peur : du coronavirus ou de la dengue

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps favorable aux sorties mais une mer agitée

Covid-19 : non, ce n'est pas (uniquement) parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas positifs

Ce n'est plus un secret, La Réunion fait face à sa première vague épidémique. La circulation virale est active sur l'île et les cas autochtones ont désormais dépassé les cas importés. Avec 13 clusters actifs à ce jour et 48 nouveaux cas, La Réunion est plus que jamais touchée par la Covid-19. Certains s'agacent des messages alarmistes entendus partout, martelant que c'est parce qu'on teste davantage que les cas positifs augmentent. C'est pourtant le taux de positivité qu'il faut regarder et celui-ci augmente aussi : aujourd'hui 2,5% des tests réalisés sont positifs à La Réunion.

Association des maires : duel d'édiles pour la présidence

C'est ce mercredi 26 août 2020 que se réunissent la quais totalité de maires de l'île au Palais de la Source, siège de conseil départemental à Saint-Denis. Cette assemblée générale de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR) a un seul point à son ordre du jour : l'élection du nouveau président de l'organisation. Deux édiles vont s'affronter pour ce scrutin. Stéphane Fouassin, maire de Salazie et président sortant sera opposé à Serge Hoareau, maire de Petite-Ile. En toile de fond de cette élection des indications quant aux forces en présence en vue des prochaines régionales et départementales

Covid-19 : treize foyers de contagion sont actifs dans l'île

Les foyers de contagion continuent de se multiplier à La Réunion : ce mardi, quatre nouveaux foyers ont été recensés, portant à 13 les "clusters" actifs actuellement. Saint-Denis reste l'épicentre de circulation du virus. La Plaine des Palmistes et La Possession comptabilisent désormais leur premier foyer de contagion. Imaz Press sera de nouveau en live, suivez-nous

Sondage - De quoi avez-vous le plus peur : du coronavirus ou de la dengue

Depuis quelques mois La Réunion doit faire face à deux épidémies. La dengue et la Covid-19. Entre le 1er janvier et le 16 août 2020, la dengue, transmis par les moustiques a tué 19 personnes et contaminé 15.857autres. Transmis d'être humain à être humain, le coronavirus a frappé 1.292 patient(e)s et tué une personne entre le 11 mars 2020 et ce mardi soir 25 août. L'une et l'autre de ces deux maladies sont graves, effrayantes, mortelles. Pourtant elles ne semblent pas être perçus de la manière. La dengue effraye sans terroriser, la Covid-19 panique certains, agace d'autres. Ceux-là vont parfois jusqu'à nier son existence. Et vous qu'en pensez-vous ?

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps favorable aux sorties mais une mer agitée

Matante Rosina ne sait pas trop où donner de la tête ce mercredi 26 août. D'un côté il fait plutôt beau mais de l'autre la mer s'annonce agitée jusqu'au sud. Il faut dire aussi qu'il risque de pleuvoir un peu notamment dans le secteur des Plaines qui reste bien gris. Dans les cirques il fera un peu plus chaud et le temps sera ensoleillé. C'est un temps mi-figue mi-raisin qui s'annonce alors Matante Rosina attend un peu avant d'organiser sa journée.