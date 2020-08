Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mercredi matin 26 août 2020, plusieurs cétacés (dauphins et marsouins) ont été retrouvés morts sur la côte du sud-est de Maurice. "Deux marsouins fraîchement morts ont été retrouvés à Grand-Sable" indique Le Mauricien. "Du côté des autorités, on indique que huit mammifères marins ont été repérés : quatre sont morts et les quatre autres sont en difficulté" précise de son côté Defimedia. Les animaux ont été transportés à l'Albion Fisheries Research Centre pour des analyses. "Il est encore trop tôt pour les attribuer au déversement d'huile provenant du Wakashio. Mais cette occurrence est si inhabituelle dans cette région de l'île, proche du naufrage, que les spéculations vont de bon train" précise Le Mauricien. (Photo Le Mauricien)

