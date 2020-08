Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Depuis quelques mois La Réunion doit faire face à deux épidémies. La dengue et la Covid-19. Entre le 1er janvier et le 16 août 2020, la dengue, transmis par les moustiques a tué 19 personnes et contaminé 15.857autres. Transmis d'être humain à être humain, le coronavirus a frappé 1.292 patient(e)s et tué une personne entre le 11 mars 2020 et ce mardi soir 25 août. L'une et l'autre de ces deux maladies sont graves, effrayantes, mortelles. Pourtant elles ne semblent pas être perçus de la manière. La dengue effraye sans terroriser, la Covid-19 panique certains, agace d'autres. Ceux-là vont parfois jusqu'à nier son existence. Et vous qu'en pensez-vous ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

