BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du jeudi 27 aout 2020 :



- Nouvelle présidence pour l'association des maires : les régionales et les départementales (forcément) en ligne de mire

- Koz ek le maire de Saint-Pierre : Michel Fontaine, le radiologue devenu chef de file de la droite

- Covid-19 : l'épidémie continue de flamber dans l'île

- Saint-Leu : le marché forain est maintenu ce samedi au front de mer

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de vent et des nuages sur la côte

Nouvelle présidence pour l'association des maires : les régionales et les départementales (forcément) en ligne de mire

Avec l'élection de Serge Hoareau, maire de Petite-Ile, à la présidence de l'AMDR (Association des Maires du Département de La Réunion), le président de Région Didier Robert qui soutenait Stéphane Fouassin, maire de Salazie et président sortant, enregistre un nouveau revers après celui des municipales et de la présidence de la Cinor. A 7 mois des élections régionales, prévues en mars 2021, le soutien majoritaire des maires de l'île au candidat de Michel Fontaine et une partie de la gauche peut inquiéter le président de Région

Koz ek le maire de Saint-Pierre : Michel Fontaine, le radiologue devenu chef de file de la droite

Ce jeudi 27 août 2020 nous recevons dans nos locaux Michel Fontaine, radiologue de métier, maire de Saint-Pierre, président de la Civis et chef de file de la droite locale. Crise sanitaire, élections régionales et départementales, association des maires, développement de la micro région sud... l'édile sudiste discutera avec nous de l'ensemble de ces thèmes. Après une séquence de questions-réponses entre notre invité et nos journalistes, ça sera à votre tour de lui poser toutes vos questions. Nous relaierons vos interrogations et Michel Fontaine vous répondra en direct. Rendez-vous dès 10 heures !

Covid-19 : l'épidémie continue de flamber dans l'île

Nouvelle explosion du nombre de cas ce mercredi 26 août 2020 : 80 cas ont été confirmés, dont 32 sont autochtones. 13 foyers de contagion sont toujours actifs, dont 9 à Saint-Denis, 1 à Saint-André, 1 à Sainte-Marie, 1 à La Possession et 1 à La Plaine des Palmistes. La préfecture a rappelé la nécessité du respect des gestes barrières et l'interdiction de se rassembler à plus de dix dans l'espace public afin d'endiguer l'épidémie. Imaz press sera en live, suivez-nous

Saint-Leu : le marché forain est maintenu ce samedi au front de mer

Ce samedi 29 août, le traditionnel marché forain tout récemment redéplacé au front de mer, aura bien lieu à Saint-Leu malgré l'épidémie. Comme partout dans l'île, le port du masque y est cependant obligatoire. La commune appelle au plus grand respect des gestes barrières une fois sur place.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de vent et des nuages sur la côte

Le vent va se renforcer légèrement ce jeudi avec des rafales qui restent raisonnables, entre 40 et 50 km/h maximum dans le nord-est de l'île. Des nuages feront leur entrée sur la côte mais pas de quoi effrayer Matante Rosina, qui, de toute façon n'a pas peur de la pluie. Et chez vous il fait quel temps ?