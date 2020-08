Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Avec l'élection de Serge Hoareau, maire de Petite-Ile, à la présidence de l'AMDR (Association des Maires du Département de La Réunion), le président de Région Didier Robert qui soutenait Stéphane Fouassin, maire de Salazie et président sortant, enregistre un nouveau revers après celui des municipales et de la présidence de la Cinor. A 7 mois des élections régionales, prévues en mars 2021, le soutien majoritaire des maires de l'île au candidat de Michel Fontaine et une partie de la gauche peut inquiéter le président de Région (Photos rb/www.ipreunion.com)

Avec l'élection de Serge Hoareau, maire de Petite-Ile, à la présidence de l'AMDR (Association des Maires du Département de La Réunion), le président de Région Didier Robert qui soutenait Stéphane Fouassin, maire de Salazie et président sortant, enregistre un nouveau revers après celui des municipales et de la présidence de la Cinor. A 7 mois des élections régionales, prévues en mars 2021, le soutien majoritaire des maires de l'île au candidat de Michel Fontaine et une partie de la gauche peut inquiéter le président de Région (Photos rb/www.ipreunion.com)