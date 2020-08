Koz ek Michel Fontaine

Pendant 30 à 45 minutes, une fois par semaine, Imaz Press s’entretient en direct diverses personnalités. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Politiciens, spécialistes, institutions... Nos journalistes leur donneront la parole, tout en leur posant les questions de nos internautes en direct.

Cette semaine, en direct sur notre page Facebook, nous recevons Michel Fontaine, radiologue de métier, maire de Saint-Pierre, président de la Civis et président des Républicains 974.



Michel Fontaine, c’est l’histoire d’un engagement militant de très longue date à droite. Dès l’âge de 17 ans, il rejoint l’Union des jeunes pour le progrès puis le Rassemblement pour la République.



Il quitte son île natale pour aller faire ses études en Métropole à la fin des années 1970. A son retour à La Réunion, en 1983, il s’engage politiquement, aux côtés d’André-Maurice Pihouée lors des élections municipales de 1989 à Saint-Pierre. Ce scrutin sera finalement remporté par le communiste Elie Hoarau. En 1993, il devient vice-président du Conseil régional, aux côtés de Margie Sudre.



C’est en 2001 qu’il parviendra à conquérir la collectivité qu’il dirige encore actuellement. Tête de liste à Saint-Pierre, il l’emporte face au maire communiste sortant Elie Hoarau avec 50,60% des voix. Dès lors, Michel Fontaine a toujours été réélu à la tête de Saint-Pierre dès le premier tour. En 2001, il prend également la présidence de la CIVIS, fonction qu’il assure toujours.



En 2007, il est défait par le socialiste Patrick Lebreton lors des élections législatives. La même année, il est élu conseiller général, suite à la démission de Willy Caderby. En 2011, il est élu sénateur de La Réunion. En 2015, Michel Fontaine est élu conseiller régional, aux côtés de Didier Robert, avant de démissionner de cette fonction en juin 2016.



Michel Fontaine a également été élu président de l’UMP en 2009, devenue les Républicains en 2015, parti qu’il préside actuellement à La Réunion. Il est, de fait, l’une des personnalités les plus influentes de la droite locale.



Il fut ainsi, aux côtés de Nassimah Dindar et de Didier Robert, l’un des grands artisans de l’union qui a permis à la droite réunionnaise de surfer sur une dynamique de victoire lors des municipales de 2014, des régionales et cantonales de 2015, mais aussi les législatives et les sénatoriales de 2017. Cette dynamique marque un coup d’arrêt fin 2017, lors de l’élection de Cyrille Melchior à la présidence du Département (soutenu par Nassimah Dinder et Michel Fontaine), face à Jean-Claude Lacouture (soutenu par Didier Robert).

Lire aussi : Cyrille Melchior élu président du Département



Cet épisode signe la fin de l’union de la droite et du centre. La hache de guerre est même déterrée puisque Didier Robert n’hésite pas à tacler Michel Fontaine, le "traître", le "dinosaure". Cette opposition est d’ailleurs vivace lors des municipales de 2020, les deux ténors de la droite ayant leur stratégie distincte.

Lire aussi : Didier Robert : "Il faut arrêter de nourrir les traitres" Michel Fontaine et Jean-Paul Virapoullé



Malgré le soutien du bout des lèvres du parti de Michel Fontaine à Didier Robert lors du second tour des municipales, à Saint-Denis, l’opposition entre les deux hommes semble tenace et plus que jamais vivace. Ainsi ce mercredi lors du scrutin pour la présidence de l'association des maires, l'édile de Saint-Pierre a ouvertement soutenu la candidature (victorieuse) de Serge Hoareau, maire de Petite-Île alors que le président de Région soutenait celle de Stéphane Fouassin, maire de Salazie et président sortant de l'association.

Cette opposition débouchera-t-elle sur un affrontement ouvert lors des régionales de 2021 ? C’est l'une des questions que nous poserons à Michel Fontaine. Nous lui demanderons aussi quelle est sa vision des prochains scrutins majeurs : les départementales de 2021 avant la présidentielle de 2022.



Il sera également question de l’épidémie de Covid-19 et de ses conséquences pour les maires de La Réunion, et pour Saint-Pierre en particulier.

Comme à l'accoutumée ce sera ensuite à vous de poser, sur notre page Facebook, toutes vos questions au maire de Saint-Pierre. Il vous répondra en direct

Alors à vos claviers, ça commence à 10 heures !

Tous nos précédents "Nout linvité i koz azot" sont à retrouver ci-dessous

• Olivier Hoarau, maire du Port,

• Ibrahim Patel, président de la chambre de commerce

• DJ Sebb

• Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph

• Jérôme Besse, commissaire de police de Saint-Denis, chef du Service d’Intervention d’Aide et d’Assistance de Proximité (SIAAP)

• Ericka Bareigts, aujourd'hui maire de Saint-Denis

• Huguette Bello, aujourd'hui maire Saint-Paul

• Alexandre Lai Kane Cheong, ex-candidat à la mairie de Sainte-Suzanne

• Bruno Robert, président des Jeunes Agriculteurs

• Alain Domercq, président du Conseil inter régional de l'Ordre des médecins

• Jacques Ecormier, chef prévisioniste de Météo France océan Indien

• Jean-Marc Gancille, responsable sensibilisation de Globice

• Jérôme Galabert, directeur du Sakifo

• Didier Hoareau, président du syndicat de transporteurs OTI