Dans un contexte sanitaire et économique sans précédent, La Poste de La Réunion maintient le recrutement des jeunes Réunionnais. Ainsi 53 d'entre eux ont signé ou vont signer ce samedi leurs contrats d'alternance ou de professionnalisation avec La Poste. Recrutés à partir du niveau BAC, ces jeunes alterneront les périodes en entreprise et en centre de formation. Nous publions ici le communiqué de La Poste. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans ce contexte sanitaire et économique, si particulier, où le chômage et la formation des jeunes est un sujet préoccupant, La Poste de La Réunion a maintenu sa campagne de recrutement au profit des jeunes réunionnais en contrat d’alternance et de professionnalisation. Pour cette rentrée, 53 jeunes pourront bénéficier de cet accompagnement. Suite à l’application des règles sanitaires, l’ensemble de ces jeunes seront invités à signer leur contrat et à prêter serment, pour 28 d’entre eux le jeudi 27 août, et pour les 25 autres le samedi 29 août à la direction régionale de La Poste.

La Poste de La Réunion, un employeur responsable L’alternance est une forme des plus efficaces d’insertion dans l’emploi car elle allie formation certifiante et contrat de travail pour développer ses compétences, et pérenniser des savoir-faire. Durant la durée de leur contrat, ces jeunes seront accompagnés dans leur parcours d’études supérieures allant du BTS au Master, ainsi que dans leur parcours de professionnalisation.

L’alternance, un levier d’intégration Pour La Poste, l’alternance est un levier qui lui permet de poursuivre son effort d’intégration et de développement des jeunes dans la société. Ces alternants constituent un vivier de compétences à privilégier en cas de besoins de recrutement. A La Réunion, sur les 3 dernières années (2017 à 2019), La Poste de La Réunion a formé plus de 200 jeunes. Sur la même période 117 ont été embauchés.

