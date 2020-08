Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Alors que la situation du Wakashio, échoué dans les eaux mauriciennes, entre à peine dans sa phase de résolution, un nouveau vraquier est à la dérive dans l'océan Indien : le Yasa Unity, qui bat pavillon des Îles Marshall, est en panne de moteur et d'électricité à 150 miles nautiques de la côte de Madagascar. Un remorqueur, le Boka Expedition, a appareillé de Maurice ce mercredi 27 août 2020, et devrait arriver vendredi après-midi pour porter assistance au navire, où se trouvent une quinzaine de membres d'équipage. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) assure le suivi de l'opération de sauvetage, en lien avec les autorités malgaches, mauriciennes, et réunionnaises. Il n'y a aucun danger imminent pour les côtes malgaches à l'heure actuelle.

