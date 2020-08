BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 28 août 2020



- Dépistage Covid-19 : moins douloureux et plus rapide, le test salivaire s'annonce prometteur

- Marée noire : la menace plane sur récif corallien de Maurice

- Covid-19 : réouverture anticipée de 14 écoles à Saint-Denis

- Une mystérieuse collectivité de La Réunion cherche son directeur de cabinet...

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil toute la journée

Dépistage Covid-19 : moins douloureux et plus rapide, le test salivaire s'annonce prometteur

Le seul dépistage de la Covid-19 référencé et utilisé à ce jour est le test RT-PCR qui consiste en un prélèvement nasal. Une technique peu agréable, mais relativement efficace pour détecter la présence ou non du virus. Alors que La Réunion semble arriver au bout de ses capacités de dépistage, le test salivaire, lui, pourrait être un allié de taille. Plus rapide et moins désagréable, il est encore en attente de validation du côté des autorités sanitaires nationales. L'ARS de La Réunion encourage sa mise en place, "très prometteuse".

Marée noire : la menace plane sur récif corallien de Maurice

Un mois après l'échouage du Wakashio dans les eaux mauriciennes, des experts ont évalué l'impact de la marée noire sur sur les coraux de l'île. S'ils estiment l'impact direct limité, ils préviennent de conséquences plus graves dans les semaines et mois à venir. Une évaluation corroborée par Pascale Chabanet, directrice de recherches à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) de La Réunion, explique pour Imaz Press les conséquences possibles de la marée noire pour lé récif corallien de Maurice.

Covid-19 : réouverture anticipée de 14 écoles à Saint-Denis

Ce jeudi 27 août 2020, malgré une augmentation constante du nombre de cas de Covid-19, La Réunion n'est pour l'instant pas classé "zone rouge" de circulation du virus. La nouvelle carte, où 21 départements sont concernés, a été partagée ce jeudi par le Premier ministre lors d'une conférence de presse. 38 nouveaux cas ont par ailleurs été confirmés. Côté rentrée, Saint-Denis a annoncé rouvrir dès ce lundi 31 août 14 écoles de la commune.

Une mystérieuse collectivité de La Réunion cherche son directeur de cabinet...

L'annonce est parue il y a quelques jours dans la presse papier : une collectivité territoriale "de plus de 50.000 habitants", recherche son nouveau directeur de cabinet. Aucune indication n'est cependant donnée sur la collectivité en question. Pour essayer d'en savoir plus Imaz Press a postulé. Une candidature a été envoyée et il a été demandé de quelle collectivité il s'agissait. Refus de répondre à cette question directe. Le ou les auteurs de l'annonce continuent de cultiver le mystère. Étrange.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil toute la journée

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa tasse de café et elle a vue qu'il y aura du soleil toute la journée ce vendredi 28 août 2020. Notre gramoune dit aussi que dans le nord et le sud il y aura des rafales de vent soufflant à 50 km/h. Tout cela est vrai chez-vous ?