Les militants d'Extinction Rebellion, Attac, Alternatiba et GreenPeace ont mené une action d'affichage en faveur du vélo et des transports publics sur les axes de circulation des villes de Petite Ile, Saint Pierre, Saint Leu, Saint Paul et Saint Denis afin d'interpeller les décideurs politiques et la population sur le fait que les Réunionnais.es ont le droit, eux aussi, à une politique de transport respectueuse de leur santé et de leur environnement. Nous publions ici le communiqué d'Extinction Rebellion Réunion. (Photos : Extinction Rebellion)

